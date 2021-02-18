اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى سعره يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو

الخميس، 18 فبراير 2021 11:10 ص
أسعار الأسماك بسوق العبور .. البورى سعره يتراوح بين 32-50 جنيها للكيلو سوق السمك
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18-2-2021  فى سوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " تتراوح بين 18- 21 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو، وسعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1 " 70-100 جنيه للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " بين 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. 
 
واستقرت أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأن أسعار المكرونة السويسي تراوحت بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، .  
 
وتراوحت سعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بين 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " بين 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا بين 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة