اليوم السابع
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4 اتهامات جديدة تواجه سما المصرى أمام المحكمة الاقتصادية بعد حجزها للحكم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:30 ص
4 اتهامات جديدة تواجه سما المصرى أمام المحكمة الاقتصادية بعد حجزها للحكم سما المصرى وريهام سعيد
كتب أحمد حسنى

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بعد أن حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 23 فبراير الحالى للحكم على سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة السب والقذف وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية التهم التى تواجه سما المصرى بالقضية الجديدة.
 
- تعمد إزعاج الإعلامية ريهام سعيد. 
 
- إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
 
- إرسال رسائل خادشة للحياء. 
 
- سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن سما المصرى تعمدت إزعاج الإعلامية ريهام سعيد ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق "واتساب"، وأرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق "واتساب"، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية لارتكاب جرائم السب والقذف.
 
وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الاستشكال المقدم من المستشار أشرف ناجى، محامى سما المصرى، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، لحين الفصل فى الطعن على القضية بمحكمة النقض، واستمرار تنفيذ حبسها.
 
وكانت المستشارة مروة هشام بركات أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.

سما المصرى

سب وقذف ريهام سعيد

المحكمه الاقتصاديه

اخبار الحوادث

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