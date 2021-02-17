4 أطعمة مفيدة لمرضى التهاب المفاصل للسيطرة على الألم.. أبرزها الكركم

كتبت هند عادل

التهاب المفاصل هو مرض ينتفخ فيه مفصل واحد أو أكثر في جسمك ويسبب الألم والتصلب قد يكون هناك احمرار في الجلد حول المفصل، ويشكو الكثير من الناس من أن آلام التهاب المفاصل تزداد سوءًا في الصباح، غالبًا ما يُلاحظ التهاب المفاصل لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ولكن في بعض الحالات، يصاب الأطفال أيضًا بأعراض هذه الحالة ويتعين عليهم المرور بمرحلة مؤلمة تشير الأبحاث والدراسات إلى أن التهاب المفاصل أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال ويمكن أيضًا أن يكون بسبب السمنة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل



الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات والتي تفيد في علاج آلام المفاصل، يمكن تناوله مع الشاي أو الماء الدافئ، الزنجبيل له تأثير إيجابي في تقليل التورم والألم حول المفاصل، كما أنه تستخدم في العديد من أدوية الايورفيدا لإدراج الزنجبيل في نظامك الغذائي العديد من الفوائد الأخرى أيضًا، مثل فقدان الوزن وعلاج الغثيان وزيادة التمثيل الغذائي وما إلى ذلك.

خل التفاح: هناك بعض الأحماض في خل التفاح والتي تساعد في امتصاص السموم وطردها من الجسم، يذيب خل التفاح البلورات الحمضية التي تتراكم في المفصل ويقلل بدوره من الألم والالتهابات يمكن تناوله مع الماء أو العسل، يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات وهو أمر مفيد للجميع يمكن لملعقة من خل التفاح في الصباح وبعد الظهر والمساء أن تشفي آلام المفاصل والتهاب المفاصل بسرعة.

الكركم: يحتوي الكركم على مركب رئيسي يسمى الكركمين يخفف من أعراض أي نوع من آلام المفاصل والتهاب المفاصل، يمكن تناوله مع الحليب الدافئ قبل النوم لإظهار أفضل النتائج، يحتوي الكركم على خصائص علاجية ويمكن تناوله وتطبيقه حول المنطقة المضطربة يتم استخدامه كدواء في العديد من الحالات لما له من خصائص طبية.

السبانخ: تحتوي السبانخ بشكل خاص على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد في مكافحة المرض، يقلل التورم والاحمرار حول المفصل يخفف الألم ويجعل الحركة ممكنة، تقلل السبانخ من تأثير التهاب المفاصل وهو مفيد جدًا على المدى الطويل.