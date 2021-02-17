24 فبراير.. موعد تسكين طلاب المدينة الجامعية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية، استقبال طلاب المدينة بنات وبنين وبدء عملية التسكين فى الفصل الدراسى الثانى بدءا من الأربعاء 24 فبراير الجارى بعد إعلان تأجيل الدراسة من قبل مجلس الوزراء.

كان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم ترحيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ فى 27 الجارى، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعاً بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا، وقال أنه من المقرر تعديل جداول استقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للمواعيد الجديدة لمدة أسبوع بعد أن مقرراً له يوم 17 فبراير الجارى.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال عقد الامتحانات، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأشار إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعي المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.