10 أعراض تدل على التهاب الجيوب الأنفية المزمن.. رائحة الفم الكريهة أبرزها

ندى سليم

يعانى مرضى التهاب الجيوب الأنفية المزمن خلال فصل الشتاء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجات الطقس السيئ والعواصف الترابية التى قد تمنعهم من الخروج من المنزل.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع webmd فإن التهاب الجيوب الأنفية المزمن يحدث عندما تصاب أنفك بتورم داخلى ما ينتج عنه انسدادها، وبالتالى تصاب بالمخاط والبلغم والعديد من الأعراض الأخرى.

ومن أبرز الأعراض التى تدل على إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن:



1.التهاب الأنف

تصاب بإفرازت سميكة من الأنف يختلف لونها وفقا لحالتك المرضية.

2.إفرازات أنفية خلفية

تحدث نتيجة الالتهاب وتصاب حينها بالرشح الذى يظهر فى الحلق.

3. الاحتقان بالحلق:

الذى ينتج نتيجة تراكم الافراز المخاطية داخل حلقك مما يؤدى الى صعوبة بالتنفس

4.انسداد الأنف:

يحدث انسداد الأنف نتيجة الإفرازات المخاطية التى تؤدى إلى صعوبة التنفس.

5.التورم حول العينين

6. ضعف حاستى الشم والتذوق

7.ألم الأذن

8. السعال

9. رائحة الفم الكريهة

10. الشعور بالدوار

ويتعرض مرضى الجيوب الأنفية بالتهاب أو تورم فى الأنسجة المبطنة بالأنف، التى تمتلئ بالهواء ما ينتج عنها انسدادها وامتلاؤها بالسوائل والإفرازات المخاطية التى تؤثر على عملية التنفس والبلع.

وهناك بعض الأسباب التى تؤدى لإصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية مثل إصابتك بنزلات البرد وحساسية الأنف كما أن إصابتك بحاجز أنفى منحرف قد يكون من ابرز الأسباب التي تؤدى الى اصابتك بالتهاب الجيون الأنفية المزمن.

ومن أخطر المضاعفات الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية الإصابة بالحمى، بالإضافة إلى تورم أو احمرار حول العين، والصداع الشديد، وتورم الجبين والتشوش وألم بالرقبة كما يعانى البعض من ازدواجية بالرؤية.