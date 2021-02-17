اليوم السابع
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وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يفتتح المعرض الخيرى السنوى الخيرى.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:11 م
وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يفتتح المعرض الخيرى السنوى الخيرى.. صور وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يتفقد المعرض الخيرى
الإسماعيلية - السيد فلاح

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افتتح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء ، المعرض الخيرى السنوى للملابس والسلع الأساسية ، والذى نظمه قسم المشاركة الاجتماعيه بالمديرية برئاسة إيمان أحمد وبالتعاون مع قسم الوسائل التعليمية بإدارة جنوب التعليمية، برئاسة سعاد حسن، والذى أقيم بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين، وذلك وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم الخاصة بمواجهة انتشار فيرس كورونا.

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ، عدد من القيادات بالمديرية والإدارة التعليمية ، فى مقدمتهم إسماعيل محسن ، مدير عام التعليم العام وأحمد سعيد الكيلانى ، مدير إدارة جنوب الإسماعيلية وعادل توحيد، رئيس مجلس أمناء إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية .

يأتى المعرض فى إطار خطة الإدارة فى تفعيل دور المشاركة المجتمعية داخل المدارس ، من أجل الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين ونشر ثقافة التكافل الاجتماعى بين الطلاب داخل مدارس الإدارة.

حيث يعد هذا المعرض الخير الثانى الذى تقيمه إدارة جنوب لهذا العام وسبقه المعرض الخيرى الذى اقامته مدرسه القوميه العربيه الأسبوع الماضى وافتتحه أحمد أبو الدهب، وكيل المديرية نائبا عن طة عجلان وكيل الوزارة

ويحتوى المعرض الخيرى على الكثير من قطع الملابس الجديدة ويضم العديد من الأقسام ومعروضات عديدة من ملابس حريمى ورجالى وشنط وأدوات مكتبية مجانا للطلاب الغير قادرين ، وكذلك ركن خاص بتجهيز العرائس بالإضافة إلى المفروشات ومستلزمات العرائس الى جانب السلع التموينية ومستلزمات البيت.

وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يفتتح المعرض الخيرى (1)

وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يتفقد المعرض الخيرى

 

وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يفتتح المعرض الخيرى (2)
وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يوقع بدفتر الزوار 

 

وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يفتتح المعرض الخيرى (3)
وكيل وزارة التربية بالاسماعيلية يتفقد المعرض الخيرى 

 


تعليم الاسماعيلية

معرض خيرى

الاسماعيلية

وكيل تعليم الاسماعيلية

المعرض الخيرى السنوى للملابس

المعرض الخيرى للطلاب الغير قادرين

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