وكيل تعليم دمياط يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

دمياط - معتز الشربينى

عقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا اليوم مع موجهى عموم المواد التعليمية، بحضور عبد الرازق الزينى وكيل المديرية، وجمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادى، وجهاد عيد مدير إدارة التعليم الإبتدائى المركزي .

استعرض عثمان فى الاجتماع، آليات تنفيذ قرارات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، ووضع آلية الامتحانات، بالإضافة إلى استعدادات المدارس لبدء النصف الثانى من العام الدراسى 2020 /2021 .

وطالب وكيل الوزارة الموجهين العموم بأن تكون الامتحانات المجمعة الخاصة بطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى الإعدادى فى مستوى الطالب المتوسط ، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية ، وفقا لتعليمات الوزارة ومستشارى عموم المواد الدراسية .

وشدد عثمان على الحضور بضرورة التحلى بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية، وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية، انطلاقا من مرحلة وضع أسئلة الامتحانات المجمعة وحتى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بالمدارس.

يأتى ذلك فى ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بالتجهيز والاستعداد لامتحانات النصف الأول من العام الدارسى ، واستقبال الطلاب لبداية النصف الثاني .