وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رائدات للسفر إلى المريخ

فاطمة شوقى

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية اليوم الأربعاء أنها تبحث عن رائدات فضاء للسفر إلى المريخ لأول مرة منذ 11 عاما، مشيرة إلى أنها تبحث عن النساء بشكل أساسى بسبب نقص عمل الاناث فى هذا المجال ، حيث يوجد امرأة واحدة من بين رواد الفضاء السبعة الموجدين حاليا ، واثنان فقط منذ بداية البرنامج الأوروبى فى أواخر السبعينات.

وقال يان وورنر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية ، خلال مؤتمر صحفى افتراضى "حان الوقت الآن لتوظيف رواد فضاء جدد، وشدد على أن هذا الطلب سيضمن استمرارية رواد الفضاء فى المستقبل وسيسمح بنقل المعرفة بين المجموعة الحالية من رواد الفضاء والجدد،مشيرا إلى أن الوجهات الثلاث الرئيسية ستكون محطة الفضاء الدولية والقمر ثم إلى المريخ.

تبحث الوكالة عن مرشحين حاصلين على درجة الماجستير وحوالي ثلاث سنوات من الخبرة في العلوم الطبيعية أو الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو علوم الكمبيوتر أو طيارين للاختبار العسكري. من الضروري أيضًا أن تكون مواطنًا في دولة عضو في ESA أو دولة منتسبة ، وأن تعرف اللغة الإنجليزية ولغة إضافية ، وأن تكون على استعداد للعمل بعد ساعات العمل ، وأن يتمتع بالهدوء تحت الضغط. لأول مرة فتح مكالمة إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة ، "parastronauts". سيتم فتح القبول في 31 مارس وتنتهي في 28 مايو وسيتم إجراؤها من خلال موقع التوظيف الخاص بالوكالة.

وأوضحت المهندسة سامانثا كريستوفوريتي ، رائدة الفضاء النشطة الوحيدة: "هذه عملية طويلة ، مليئة بالتوتر وفرص النجاح منخفضة للغاية". وأضاف "لكن هذه إمكانية للقيام برحلة مذهلة للتعرف على نفسك بغض النظر عما إذا كان قد تم اختيارك أم لا".

من المحتمل أن يأتي رواد الفضاء الأوروبيون الأوائل الذين سافروا إلى القمر وخطوا على سطحه من المجموعة المختارة. تتعاون أوروبا مع الولايات المتحدة في بناء محطة فضائية جديدة في مدار القمر. قد تلعب هذه القاعدة دورًا حاسمًا في البعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ التي تخطط لها الولايات المتحدة في 2030.

وقد أعلنت أوروبا بالفعل أنها تريد أول شخص يخطو على سطح القمر مرة أخرى ليكون امرأة ومن الممكن أيضًا أن يفعل الشيء نفسه على المريخ في مهمة غير مؤرخة بعد. من المحتمل أن تتمكن أوروبا من وضع بعض رواد فضاءها على متن السفن إلى القمر والمريخ.

قال ديفيد باركر ، رئيس قسم استكشاف الروبوت في وكالة الفضاء الأوروبية ، إن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتجنيد أربعة إلى ستة رواد فضاء ثابتين. سيكون هؤلاء رواد الفضاء الذين يقومون بأكثر المهام تعقيدًا ، مثل السفر إلى القمر ، ومن المتوقع أيضًا أن يوقع 20 رائد فضاء احتياطيًا آخر سيكونون قادرين على المشاركة في مهام محددة إذا لزم الأمر.

قال باركر إن مشروع parastronaut يهدف إلى إظهار إمكانية إرسال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفضاء. وأوضح قائلاً: "نحن نبحث عن فرد يتمتع بالمؤهلات الكافية ليكون رائد فضاء ، ولكن ليس لديه القدرات البدنية المعتادة المطلوبة".

وستنتهي عملية الاختيار الطويلة في أكتوبر من العام المقبل بعد عدة مراحل من الفحوصات النفسية والطبية وجولتين من المقابلات الشخصية. تم فتح الدعوة السابقة في عام 2008 وتم اختيار أكثر من 10000 مرشح. من بين هؤلاء ، اختارت وكالة الفضاء الأوروبية 818 للجولة الأولى من الاختيار ، بناءً على الاختبارات النفسية المحوسبة. من بين جميع هؤلاء ، ذهب 192 فقط إلى الجولة الثانية من التقييمات النفسية الشخصية التي أجريت في ألمانيا. ذهب نحو 80 إلى المرحلة الثالثة: الفحوصات الطبية. ذهب حوالي أربعين مرشحًا إلى الجولة الأخيرة من المقابلات الشخصية. والستة المختارون هم الإيطالي كريستوفوريتي ، ولوكا بارميتانو ، والألماني ألكسندر جيرست ، والدنماركي أندرياس موجنسن ، والبريطاني تيم بيك ، والفرنسي توماس بيسكيت. جميعهم ما عدا الدنماركي كانوا طيارين عسكريين. في عام 2015 ، انضم إليهم الألماني ماتياس مورير ، وهو خبير في علوم المواد ولم يتلق أي تدريب جوي عسكري.

كريستوفوريتي هي المرأة الوحيدة في سلاح رواد الفضاء الأوروبي ، والمرأة رقم 59 من بين أكثر من 530 رائد فضاء سافروا إلى الفضاء حتى الآن. لم يكن أمامها سوى رائدة فضاء أوروبية واحدة ، وهي الدكتورة الفرنسية كلودي هاينيري.