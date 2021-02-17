وكالة الطاقة الذرية: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزى متقدمة بمنشأة نطنز

(رويترز)

قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن إيران أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها تخطط لتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزى المتطورة من طراز 2إم-آي.آر فى محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض فى نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية فى تقرير للدول الأعضاء حصلت عليه رويترز "لمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزى من طراز آي.آر-2m فى محطة تخصيب الوقود لتخصيب يورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى خمسة بالمئة. وسيؤدى ذلك إلى رفع العدد الإجمالى لسلسلة أجهزة الطرد المركزى من طراز آي.آر-2m المقرر تركيبها أو التى يتم تركيبها أو التى تعمل بالفعل فى المنشأة إلى ستة".

وقال تقرير للوكالة فى الأول من فبراير، إن إيران قامت بتشغيل سلسلة ثانية من أجهزة الطرد المركزى آي.آر-2m فى محطة نطنز لتخصيب الوقود وكانت تقوم بتركيب اثنتين أخريين، وينص اتفاق إيران مع القوى الكبرى على أنه لا يمكنها التخصيب إلا فى محطة تخصيب الوقود باستخدام أجهزة طرد مركزى من الجيل الأول الأقل كفاءة بكثير آي. آر-1.