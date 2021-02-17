وزير خارجية باكستان: نسعى لبناء مدن جديدة ونرحب بالمستثمرين المصريين

كتب أحمد جمعة

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي وجود رؤية مشتركة بين القاهرة واسلام اباد في عدد من القضايا في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي ومكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر لها دور هام وبارز فى أفريقيا، وترغب باكستان فى دعم مصرى أهم فى أفريقيا لبناء شراكة.

وقال قريشى فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، إنه بحث القضايا المشتركة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البنية التحتية فى مصر مختلفة وقوية وتحديدا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن بلاده بصدد بناء مدن جديدة فى لاهور وكراتشى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ترحيب بلاده بالمستثمرين المصريين فى إسلام أباد، لافتا إلى أن بلاده قدمت تسهيلات للمستثمرين.

وأوضح وزير خارجية باكستان، أن اللغة العربية لغةٍ القرآن الكريم، وسيكون لنا شراكة مع مصر، داعيا مصر لاستكشاف الفرصة فى باكستان.