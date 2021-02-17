وزير خارجية باكستان: الصراع فى كشمير معقد والوضع خطير

كتب أحمد جمعة

قال وزير خارجية باكستان، محمود قريشى، إن الصراع فى كشمير قضية معقدة، مؤكدا وجود التزامات لابد من احترامها والموقف منذ أغسطس 2019 تدهور لأبعد مدى فى ظل معاناة الشعب، مؤكدا أن اقتصاد كشمير تم تدميره فقد كان الإقليم يعتمد على السياحة والزراعة في الاقتصاد.

وأكد قريشي، في مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى أن القوانين المطبقة هناك تهدف لمنع تقرير المصير، داعيا العمل لعدم إغفال ما يجرى في كشمير ولو خرج الموقف عن السيطرة سيتضرر الجميع، مضيفا "هناك مفاعلان نوويان ضد بعضهما ويمكن أن تقع حوادث.. أي شيء يمكن ان يحدث نحن نريد السلام مع الجميع ويجب عدم اغفال هذه القضية".

وأشار إلى وجود أفعال وصفها بالفظيعة التى تجرى فى إقليم كشمير، مؤكدا حق الأخير في إقامة دولة خاصة بهم.