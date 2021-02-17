وزير الخارجية الباكستانى: بحثنا التعاون مع مصر على الكثير من الأصعدة

كتب محمد عبد العظيم - أحمد جمعة

قال شاه محمود قرشى، وزير الخارجية الباكستانى، إن المباحثات مع نظيره المصرى سامح شكرى ناقشت التعاون مع مصر على الكثير من الأصعدة، مشيدا بالدعم الكامل الذى تقدمه مصر لدولة باكستان والدول النامية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن هناك توافق كامل بين الرؤى المصرية الباكستانية، ونعوض ما فاتنا في الفترة الماضية، وهناك تنسيق كامل خاصة في مواجهة أزمة كورونا.

وتابع وزير الخارجية الباكستانى: "زيارتى لمصر تمثل البنية الأساسية نحو مزيدا من الدعم للعلاقات الأساسية والتعاون في القطاع الاقتصادى ومجالات الدفاع والتعليم ومختلف القضايا والتحديات العالمية مثل الإرهاب وغيرها"، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.