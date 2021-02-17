وزير الأوقاف ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء

كتب على عبد الرحمن

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (رحمه الله رحمة واسعة) ، مثمنًا جهوده في خدمة الفقه الإسلامي ، وموسوعة الفقه الإسلامي التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حيث كان أحد أهم أعلامها ، نسأل الله (عز وجل) أن يشمله برحمته الواسعة ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم في خدمة العلم وطلابه ، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه وتلاميذه في كل مكان الصبر والسلوان.

كان الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول عضو بالهيئة الأعلى بالأزهر الشريف، يتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث سارع الكثير من تلامذة الشيخ بنعى الفقيد عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر من الجامع الأزهر الشريف، فيما نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الراحل سائلين الله ان يلهم أهله وتلامذته الصبر والسلوان.





