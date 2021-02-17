اليوم السابع
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وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ينددون بهجوم أربيل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:25 ص
وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ينددون بهجوم أربيل بلينكن
رويترز

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أصدر وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانا مشتركا يدين "بأقوى العبارات" الهجوم الصاروخى الذى وقع في شمال العراق وأدى إلى مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي.

وجاء في البيان الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "ستدعم حكوماتنا معا التحقيق الذي تجريه حكومة العراق بهدف محاسبة المسؤولين" عن الهجوم.

يذكرأن قال وزير الدفاع العراقي جمعة سعدون: أجريت مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول هجوم أربيل الإرهابي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث وأضاف وزير الدفاع العراقي: نؤكد على محاسبة الجهة التي تقف خلف هجوم أربيل، وتابع وزير الدفاع العراقي: ناقشت مع وزير الدفاع الأمريكي استمرار التعاون المشترك فيما يتعلق بالجهد الجوي وتدريب المقاتلين، وقال وزير الدفاع العراقي: ناقشت مع وزير الدفاع الأمريكي استمرار العمليات العسكرية للقضاء على بقايا داعش.


أربيل

العراق

أمريكا

ألمانيا

بريطانيا

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