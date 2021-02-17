وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية

وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن اختيار الأم المثالية لهذا العام سيكون وفقاً لشروط أهمها أن تكون من الموظفات التابعات لديوان عام المحافظة على مستوى المراكز والمدن والقرى، لم تكرم كأم مثالية فى الأعوام السابقة، لا يقل سنها عن 45، لها قصة كفاح مميزة، مشيرة الى أنه سيتم اختيار موظفتان من كل مركز ومدينة .

من جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، دور المرأة المصرية فى تحقيق التوازن المجتمعى لما يقع على عاتقها من مسؤوليات ثقيلة كمربية ومعيلة .