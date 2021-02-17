اليوم السابع
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هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعلن تفاصيل حصول المستشفيات على الاعتماد الدولى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:59 ص
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعلن تفاصيل حصول المستشفيات على الاعتماد الدولى مستشفى
كتب وليد عبد السلام

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تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، لإعلان تفاصيل حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية.
 
خلال المؤتمر يتم عرض الشهادة الرسمية التى حصلت عليها الهيئة، وذلك بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA. 
 
يناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتأكيدة جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية وذلك تحقيقا للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته والنهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.
 
يذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقاً لمعايير الجودة والسلامة والتي تهدف إلى ضبط القطاع الصحي والرقابة على أداء الخدمات الصحية.
 
 
 

الرقابة الصحية

الاعتماد الدولي

المستشفيات

التأمين الصحي الشامل

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