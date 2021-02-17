هطول ثلوج فى الأردن.. وإجازة الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

تشهد العديد من المناطق في الأردن سوء في الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، فيما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق هطول الثلوج في عجلون بالأردن وغيرها من المناطق.

وفي الوقت ذاته، أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بلاغا يقضي بتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسسات والهيئات العامة ليوم غدٍ الخميس، بسبب الأحوال الجويّة، ووفقا للبيان الصادر من الحكومة الأردنية، فقد استثنى البلاغ المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.





وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد الأردن هطولا ثلجيا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث تتعرض البلاد لمنخفض جوي قطبي مصنف الدرجة الرابعة، يحمل أمطارا وثلوجا على معظم مناطق المملكة الأردنية.

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن الجهات المعنية في الأردن حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب تساقط الأمطار والثلوج وتشكل الصقيع، إضافة إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار لاسيما في المناطق الصحراوية.

والله منظر يجلب السعاده والراحه النفسيه وشحن للروح 💕💕

وبهيك مرحبا من عجلون 🙋🏻‍♀️🥳 pic.twitter.com/OaIYy9RUSL — Nour alqudah (@nour_alqudah) February 17, 2021