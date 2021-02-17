اليوم السابع
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نقل رئيس مدينة شبين القناطر للإشراف على مدينة الخصوص و"العرفى" خلفا له

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:55 م
نقل رئيس مدينة شبين القناطر للإشراف على مدينة الخصوص و"العرفى" خلفا له اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر وزير التنمية المحلية، القرار رقم 49 لسنة 2021، والذى تضمن نقل اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للعمل رئيسا لمدينة الخصوص بالمحافظة، وذلك لمدة عام من تاريخ صدور القرار.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية بالقانون رقم 42 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم وزارة التنمية المحلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة.

وتضمن قرار وزير التنمية المحلية فى مادته الأولى، يتولى خالد محمد المحمدى عبد الحليم من العاملين بالدرجة العالية بمجموعات وظائف قيادات الإدارة المحلية، الإشراف على وظيفة رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية نقلا من وظيفة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية وذلك لمدة عام.

كما تضمنت المادة الثانية بتعيين خالد محمد حامد العرفى سيد أحمد، من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل فى وظيفة رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية نقلا من وظيفة رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية وذلك لمدة عام.

كما تضمنت المادة الثالثة لقرار وزير التنمية المحلية ندب نادر سعيد عبد العزيز حسين، من العاملين العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، نقلا من وظيفة رئيس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية وذلك حتى بلوغ السن القانونية المقررة أو الإحالة للمعاش.


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