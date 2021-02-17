نقل الأمير فيليب دوق إدنبرة إلى مستشفى فى لندن بعد شعوره بوعكة صحية

كتب سمير حسنى

أعلن قصر بكينجهام اليوم الأربعاء، نقل الأمير فيليب دوق إدنبره إلى مستشفى في لندن بعد شعوره بوعكة صحية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قد نجحت فى الضغط على الحكومة من أجل تغيير مشروع قانون من أجل إخفاء ثروتها الخاصة عن الرأى العام، وفقا للوثائق التى اكتشفتها الصحيفة.

وكشفت سلسلة من المذكرات الحكومية التى تم اكتشافها فى الأرشيف الوطنى، أن المحامى الخاص للملكة إليزابيث قد مارس ضغوطا على الحكومة لتعديل تشريع مقترح لمنع الكشف عن حصصها للرأى العام.

وبعد تدخل الملكة، أدخلت الحكومة فقرة فى القانون تمنح نفسها سلطة إعفاء الشركات التى يستخدمها "رؤساء الدول" من إجراءات الشفافية الجديدة.