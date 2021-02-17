اليوم السابع
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نصف مليون حالة وفاة بسبب كورونا فى الولايات المتحدة منذ تفشى الوباء

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:01 م
نصف مليون حالة وفاة بسبب كورونا فى الولايات المتحدة منذ تفشى الوباء كورونا - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نصف مليون حالة منذ بداية الجائحة.

وتتوقع إدارة بايدن، تأخيرات في شحنات لقاح كورونا بسبب العواصف الشتوية الشديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أكد متحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث تأثر اثنان على الأقل من مراكز الشحن التى تعتمد عليها ولايات متعددة فى توزيع اللقاحات بالعواصف، ويتوقع المسؤولون الفيدراليون استمرار التأخير لعدة أيام.

وقال المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليين في بيان: "يعمل مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليون عن كثب مع السلطات القضائية، وكذلك شركاء التصنيع والشحن، لتقييم الظروف الجوية والمساعدة في التخفيف من التأخير المحتمل فى التسليم والإلغاء".


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