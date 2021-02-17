اليوم السابع
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نائب محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:37 م
نائب محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ جانب من الاجتماع
بورسعيد - محمد عزام

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عقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تمت في المؤتمر الذي عقد منذ عدة أيام لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويعد المشروع نقلة حضارية كبرى تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة وتقليل الخسائر والحفاظ علي الأرواح.
 
كان محافظ بورسعيد، قد صرح إنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، لتكون نموذجًا ونقطة انطلاق لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، كما حدث في منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

 


بورسعيد

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اخبار بورسعيد

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