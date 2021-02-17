نائب محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

ويعد المشروع نقلة حضارية كبرى تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة وتقليل الخسائر والحفاظ علي الأرواح.

كان محافظ بورسعيد، قد صرح إنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، لتكون نموذجًا ونقطة انطلاق لتعميم المشروع على مستوى الجمهورية، كما حدث في منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.