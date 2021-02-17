اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعا تنسيقيا لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى مع المحافظة لمبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:25 م
نائب محافظ الجيزة تعقد اجتماعا تنسيقيا لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى مع المحافظة لمبادرة حياة كريمة جانب من الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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عقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقيا لمديريات التضامن الاجتماعي والثقافة والقوى العاملة، كذلك لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع الجيزة والمجلس القومي للمرأة بالجيزة ومدير عام هيئة تعليم الكبار، ومنسقي حياة كريمة والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي المجتمع المدني وبعض المبادرات بنطاق المحافظة، وجهاز تشغيل الشباب، وذلك لمناقشة بعض مقترحات للمساهمة بمبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

وطالبت نائب المحافظ بتوحيد الجهود بين المؤسسات والجمعيات الأهلية والإدارت والقطاعات المختلفة التابعة لمحافظة الجيزة، للمساهمة في مبادرة حياة كريمة، وانتهى الاجتماع بطلب وضع تصور تفصيلي من الحضور لخطة متكاملة الأطراف يتم تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، خاصا في مجال توفير فرص عمل ومشروعات جديدة للشباب بالمركزين.

وبدأت أجهزة الدولة، أعمال تطوير 42 قرية بالصف واطفيح، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اصطفت المعدات المشاركة فى أعمال التطوير، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية كبرى لبرامج الحماية الاجتماعى ورعاية محدودى الدخل، حيث حرصت من خلال عدة مبادرات ومشروعات قومية على الوصول لحياة أفضل للمواطن البسيط وتوفير احتياجاته المعيشية.

وكان من بين ذلك ما نفذته الحكومة، على مدار الفترة الماضية من توجيهات للرئيس السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر فقرا.

وكان قد أطلق الرئيس السيسى فى مطلع العام الماضى مبادرة "حياة كريمة" من أجل تطوير القرى الأكثر فقرًا، وتحسين مستوى معيشة هؤلاء الأسر من حيث تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل وصلات شرب ووصلات صرف، بجانب توفير الرعاية الصحية الكاملة من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية بالتعاون بين وزارة التضامن والوزارات والمؤسسات المعنية.


 

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مبادرة حياة كريمة

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