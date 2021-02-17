نائب محافظ البحر الأحمر تتفقد منطقة الشيخ مالك وأم غيج جنوب المدينة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر ، واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، زيارة تفقدية لمنطقة الشيخ مالك وأم غيج ، وذلك فى إطار الزيارات المستمرة لكافة المناطق ، حيث التقت نائب المحافظ بعربان وشيوخ المنطقة ، وناقشت أهم المقترحات التى تتضمن رفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الدولة تساهم بشكل كبير فى تنمية المناطق النائية.

وأكد رئيس مدينة القصير ، أن المنطقة تبعد عن المدينة بحوالى 50 كيلو متر، وإنه يتم التواصل مع العربان بصفة مستمرة، فضلا عن الزيارات الدورية خلال العام ، لدعم المنطقة بالسلع الغذائية ومتطلبات الحياه اليومية ، وذلك من خلال المشاركات المجتمعية التى تساهم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمدينة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت الوقوف بجانب جميع مواطنى مدن المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

كما تفقدت نائب محافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير، القلعة العثمانية بشارع الجمهورية، وذلك فى إطار الجولات الميدانية بكافة المواقع بالمدينة، واستمعت نائب محافظ البحر الأحمر إلى شرح واف من مفتشى الآثار بالقلعة تضمن عرض لبعض المعلومات التاريخية الهامة .

وقال رئيس مدينة القصير، إن هناك العديد من المبانى الأثرية موجودة على أرض المدينة، أبرزها قسم شرطة القصير القديم وشونة الغلال، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على تلك المواقع لأنها تحمل تاريخ عريق وتراثا يفتخر به أهالى المدينة.



جولة نائب محافظ البحر الاحمر بمنطقة الشيخ مالك



نائب محافظ البحر الاحمر بمنطقة الشيخ مالك

نائب محافظ البحر الأحمر مع اهالى وشيوخ منطقة الشيخ مالك