ميناء الإسكندرية يرفع درجة الاستعدادات لسوء الطقس بعد ارتفاع الأمواج

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعدادات والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية.

وأكد شاهين خلال تصريح صحفي له اليوم، أنه لابد من متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

يذكر أن ميناء الإسكندرية قد أعلنت استمرار غلق البوغاز، في ثانى أيام نوة الشمس الصغيرة نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية.

وأشار البيان الصادر عن الميناء، إلى أن في ثانى أيام نوة الشمس الصغيرة وما يصاحبها من تغيرات جوية، حيث وصل الضغط الجوى إلى 1012 بارومتر، كما وصل ارتفاع الموج من 4.5 إلى 5 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية، ووصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة.