اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 05:17 م
خالد صلاح
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مياه دمياط تواصل عملها لشفط تراكمات مياه الأمطار فى أماكن تجمعاتها

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:53 م
مياه دمياط تواصل عملها لشفط تراكمات مياه الأمطار فى أماكن تجمعاتها رفع تراكمات المياه من أماكن تجمعها فى دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك مع تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية منذ أمس الثلاثاء.

فيما وقد أكدت" محافظ دمياط" استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهة بالتواجد الميدانى ومراجعة تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن التى بها تراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضحت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة، للحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة وذلك من خلال خطة محددة للتعامل مع اية أحداث طارئة.

 

 

 


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