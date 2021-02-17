مياه المنيا تعد رسما توضيحيا لأماكن تجمع مياه الأمطار بالمحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

صرح المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، والعضو المنتدب، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ووضع إحداثيات جديدة لأماكن تجمع الأمطار، فإن إدارة نظم المعلومات الجغرافيةGIS بالشركة أعدت خريطة متكاملة لأماكن تجمع الأمطار بكافة أنحاء المحافظة كإجراء احترازى فى حالة حدوثها .

وأضاف الشهاوى، أن الشركة حددت أماكن انتشار سيارات الكسح بهذه الأماكن، حيث يوجد 37 سيارة كسح، بالإضافة إلى العديد من المعدات الأخرى .

كما أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن من خلال موبايل 01271196196 و 01050509013 أو خدمة الواتس 01271269587 أو الأرضى 125 .

وأكد الشهاوى أن الشركة تضع كافة إمكانياتها لخدمة مواطنى المحافظة ضمن دورها الخدمى للمجتمع المنياوى .