مياه المنوفية: شفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلا وبركة السبع

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري بالمحافظة ، بالإضافة إلي انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها ، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة .

وقال رئيس شركة مياه المنوفية، أنه تعرضت عدة مناطق متفرقة بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ، أدت إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة تسببت فى اختفاء المارة من الشوارع.

وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وتم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم عمل اللازم وشفط تجمعات مياه الأمطار من أمام الموقف ، ونزح مياه الامطار المتجمعه بجميع أنحاء شوارع مركز ومدينة بركة السبع مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء التعامل مع مياه الأمطار.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت لليوم الثانى على التوالى، موجة من الطقس السيئ ، حيث هطلت أمطار متوسطة على مدينة السادات بمحافظة المنوفية ، بينما شهدت معظم مراكز ومدن المحافظة هطول أمطار خفيفة ، بالإضافة إلى برود فى الجو طول اليوم منذ الصباح الباكر.

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ، والتي قد تتعرض لها المحافظة وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشدداً على التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية للدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وسيارات الشفط والتركيز على الأماكن الأكثر تجمعاً للمياه وتمركز سيارات الشفط بها للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار وتيسير الحركة المرورية بالشوارع أمام المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع على مدار اليوم لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة والمتابعة المستمرة لبالوعات مياه الأمطار ، للتأكد من تصريف المياه بالتنسيق مع مديري فروع شركة المياه كل في نطاقه، مؤكداً على استمرار تفعيل إدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات.

وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وإرسال تقارير يومية عن سير متابعة الأحداث والإبلاغ عن أي طوارئ عن طريق أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804)أو الخط الساخن (15562)، مناشداً جموع المواطنين بتوخي الحيطة والحذر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



شفط مياه الأمطار منت شوارع تلا



تسليك بالوعات الصرف بشوارع تلا



شفط مياه الأمطار من شوارع تلا

شفط مياه الأمطار