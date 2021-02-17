اليوم السابع
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ملكة جمال المكسيك السابقة مهددة بالسجن 50 عاما.. تعرف على التفاصيل.. صور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:31 ص
ملكة جمال المكسيك السابقة مهددة بالسجن 50 عاما.. تعرف على التفاصيل.. صور ملكة جمال المكسيك السابقة
فاطمة شوقى

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ألقت قوات الأمن المكسيكية، القبض على عارضة الأزياء لورا موخيكا روميرو ملكة جمال أواكساكا 2018، التى توجت عام 2020 ملكة "القهوة" الدولية، وهي مسابقة مهمة أقيمت في كولومبيا مع سبعة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم اختطاف.

وأشارت صحيفة "لا خوردنادا" المكسيكية إلى أن ملكة الجمال تنتمى إلى عصابة من الخاطفين تعمل على حدود ولايتي فيراكروز وأواكساكا واعتقلت "خلال عملية" نظمتها الوحدة المتخصصة لمكافحة الاختطاف (UECS) ، بحسب الادعاء المكسيكى في بيان أصدره أمس الثلاثاء.

عارضة ازياء مكسيكية
عارضة ازياء مكسيكية

وأشارت الصحيفة، إلى أن لورا موخيكا والمحتجزون السبعة الآخرون سيبقون في السجن لمدة شهرين مقبلين، بينما يتم تحليل الأدلة التي تحدد وضعهم القانوني، ويمكن الحكم عليهم بالسجن لمدة 50 عامًا.

المتهمين
المتهمين

وأضافت الصحيفة، إلى أن الأشخاص السبعة الآخرون الذين أمر القاضي باحتجازهم احتياطيًا هم لويس أنطونيو ن. وراؤول ن. وماريا ديل روزاريو ن. وآنا مارثا ن. وسيزار إنريكي إن ودييغو إن وجوسيل ن. وتم تصويرهم جميعًا في المرافق. مكتب المدعي العام ووجهه مغطى جزئياً قبل توزيع الصور على الصحافة.


المكسيك

ملكة جمال سابقة

اختطاف

جرائم

ملكة جمال المكسيك

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