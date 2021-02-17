مقرر القومى للسكان سابقا: القرى الأكثر فقرا الأعلى فى معدلات الخصوبة

إبراهيم سعيد

قال عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، إن القرى الأكثر فقرا فى مصر هى الأعلى فى معدلات الخصوبة والأعلى فى التسرب من التعليم والأمية.

وأضاف عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على قناة صدى البلد، يجب توافر إطار مؤسسى لتنفيذ كافة محاور تنظيم الأسرة والنسل.

وأكد حسن، أن مصر بها زيادة سكانية غير منضبطة ونحتاج إلى ضبطها من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية ".

وأشار مقرر المجلس القومى للسكان سابقا، إلى أن من الممكن أن تكون الحوافز الإيجابية للمشاركين في تنظيم الأسرة ممثلة في نقاط إضافية على بطاقات التموين.

وتابع، لابد من إحداث التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي ومن أجل إحساس المواطن بالطفرات الاقتصادية، ومن الضرورى انخفاض معدل النمو السكاني ".