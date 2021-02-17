وأفاد الراديو، بأن القوات الأمنية التشادية انتشرت في المحافظة بعد هذا الهجوم وعاد الهدوء إلى المنطقة.

يذكر أن القتال بين المجتمعات تعد متكررة في جنوب تشاد حيث يكون العديد من السكان مسلحين.

يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر الماضي، قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في مقاطعة "كابيا" جنوب البلاد بعد تدمير أحد الحقول بواسطة الثيران.