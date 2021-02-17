لقى ما لا يقل عن 35 شخصا مصرعهم بينهم جندي في اشتباكات بين رعاة ومزارعين في جنوب تشاد فى خضم نزاعات دامية بين هذه المجتمعات، وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء، أن المزارعين تعرضوا لهجوم من قبل قطاع طرق وأسفر هذا الهجوم عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، مضيفا أنه ردا على ذلك، هاجم المزارعون الذين اتهموا مربي الماشية بالمسئولية منطقة يقطنها مربي الماشية في مقاطعة "سلامات" جنوب شرقي تشاد.
وأفاد الراديو، بأن القوات الأمنية التشادية انتشرت في المحافظة بعد هذا الهجوم وعاد الهدوء إلى المنطقة.
يذكر أن القتال بين المجتمعات تعد متكررة في جنوب تشاد حيث يكون العديد من السكان مسلحين.
يشار إلى أنه في نهاية نوفمبر الماضي، قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في مقاطعة "كابيا" جنوب البلاد بعد تدمير أحد الحقول بواسطة الثيران.
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