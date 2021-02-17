كتب سمير حسنى

قال مصدر يمني لقناة العربية الإخبارية، إن أكثر من 20 حوثيا قتلوا في كمين نصبه الجيش شمال غرب مأرب.

وتمكنت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية فى وقت سابق، من تدمير تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهات القتال غرب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان له - أن الغارات أسفرت عن تدمير عربات وأطقم كانت تحمل تعزيزات إلى الميليشيات الانقلابية في جبهات صرواح والمخدرة، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير كل الأسلحة والمعدات التي كانت على متن تلك العربات وسقوط كل من كانوا على متنها من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح.