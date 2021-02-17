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مفتى لبنان: كل اعتداء على السعودية اعتداء على بيروت

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:25 م
مفتى لبنان: كل اعتداء على السعودية اعتداء على بيروت لبنان
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري اليوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وستبقى داعمة له ولمؤسساته، معربا عن أمله، عقب زيارته لمفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في أن يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت، وأن تستقر أموره وشؤونه.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية للسفير السعودي عن شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني، مؤكدا على أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين، مدينا العدوان المتكرر على الأراضي السعودية.

وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية أن كل اعتداء على السعودية بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية، موضحا أن ما تقوم به المجموعات الحوثية المسلحة من أعمال إجرامية ضد السعودية هو مستنكر ويجب وضع حد له سعيا إلى عودة الأمن والاستقرار إلى الخليج العربي عموما واليمن خصوصا.

 


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