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مفتى الجمهورية ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:17 ص
مفتى الجمهورية ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الراحل الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء
كتب لؤى على

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نعى الدكتور شوقى علام - مفتي الجمهورية - رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فضيلة الدكتور أحمد طه ريان ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وقال المفتي في بيان له: "إن الفقيد -رحمه الله- كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية".

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.




 


مفتى الجمهورية

احمد طه ريان

الجامع الازهر

الازهر الشريف

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