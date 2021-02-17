مصر للطيران تسير غدا 62 رحلة دولية تقل 4424 راكبا إلى دول مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الخميس، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 4424 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل 62 رحلة، منها 42 رحلة دولية، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4424 راكبا.