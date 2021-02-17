اليوم السابع
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مصر ترفع لواء القارة السمراء.. رسائل السيسى باجتماع الاتحاد الأفريقى.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:16 م
مصر ترفع لواء القارة السمراء.. رسائل السيسى باجتماع الاتحاد الأفريقى.. إنفوجراف الرئيس السيسى فى اجتماع الاتحاد الأفريقى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة خلال مشاركته مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مناقشة "سبل توفير لقاحات فيروس كورونا، وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الأفريقية".

 

رسائل السيسى فى اجتماع الاتحاد الأفريقى
رسائل السيسى فى اجتماع الاتحاد الأفريقى

 

وأشار الرئيس إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا، بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للدول الأفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل، فضلاً عن حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية لجائحة كورونا، وذلك فى إطار مؤسسى شامل.

 

كما أكد الرئيس أن مصر لن تدخر جهداً نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذاً في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد الأفريقي للحصول على اللقاح، وذلك سعياً لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية في القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية.


السيسى

الاتحاد الافريقى

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

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