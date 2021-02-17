ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع بالقرب من منطقة "ميانوالي" على طريق "خوشاب" عندما اصطدمت الشاحنة المسرعة بالحافلة وفقد السائقان السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى حدوث التصادم.



وبمجرد وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان للبدء في جهود الإغاثة وساعدت في نقل المصابين إلى مستشفى "جوهار أباد" لتلقي العلاج الطبي اللازم.

