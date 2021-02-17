مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى حادثى سير متفرقين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، فى حادثى سير منفصلين بمركزى بنى مزار وملوى بالمنيا، وقع الحادث الأول، إثر تصادم بين ميكروباص وتروسيكل أمام مدخل قرية السعدية بمركز بنى مزار بالطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب آخر، أصيب 6 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوى بجنوب محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقى مدير أمن المنيا إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل جنوب قرية المعصرة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب المحافظة.

بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص إثر الحادث، تنوعت إصابتهم ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، تم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى ديرمواس المركزى، ورجحت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة رجال إدارة البحث الجنائى أن سبب الحادث السرعة الزائدة ورعونة السائق.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى مصر-أسوان.