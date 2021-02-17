مصرع شاب غرقا بمياه النيل فى الغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره، مقيم بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، وذلك أثناء اغتسال قدميه بالمياه وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام .

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام يفيد بمصرع شاب يدعى "إسماعيل ج ح" يبلغ من العمر 22 سنة، المقيم بقرية سندبسط التابعة لمركز زفتى غرقا بمياه نهر النيل، وذلك أثناء اغتساله قدميه بالمياه فسقط ولم يتمكن أحد من إنقاذه، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.