مصادر بالجيزة: تشكيل لجنة هندسية للمرة الثانية لمعاينة عقار فيصل

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية ثانية لمعاينة عقار فيصل المحترق، مرة أخرى وإصدار تقرير تفصيلي بشان الحالة الإنسانية للعقار.



وأضافت المصادر اليوم السابع، أن اللجنة الأولي التي شكلتها المحافظة، عاينت العقار مؤخرا ولكنه يتم تشكيل لجنة أخرى لمعاينة العقار، وذلك بعد 19يوما من اشتعال الحريق به، والتى استمرت لأكثر من 16 يوما.



وكان اليوم السابع، رصد حالة عقار فيصل المحترق بالجيزة، بعد مرور 18 يوما، بعد ان اشتعل الحريق فى مخزن أحذية متواجد بالبدروم وامتدت النيران فى الطابق الأول والثاني بعد الأرضى .



وأزالت أجهزة محافظة الجيزة، حوائط عقار فيصل المحترق، بالطابق الأول وذلك لتأمين محيط العقار نظرا لتساقط أجزاء من الحوائط، لوجود تصدعات بها.



وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط العقار بالكامل كما أغلقت أسفل كوبرى الطريق الدائرى، وكذلك حارة مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من العقار.



وكشفت التحقيقات في الحريق الذي نشب في العقار السكنى في منطقة فيصل بالقرب من الطريق الدائري المكون من 14 طابقا، وأنه مبني دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، ومن بين 108 شقة هي عدد الوحدات الموجودة بالعقار 15 شقة فقط يسكنها مواطنون، والباقي خالية.



