اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:00 ص
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مصادر: إنشاء 8 صهاريج لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية والخام

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:00 ص
مصادر: إنشاء 8 صهاريج لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية والخام بترول
كتبت – مروة الغول

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قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول أنه من المخطط إنشاء 8 صهاريج  جديدة لزيادة السعات التخزينية الاستراتيجية للمنتجات البترولية والخام  خلال العام الجاري 2021.
 
وأضافت المصادر في تصريحات لـ " اليوم السابع " أن إجمالي السعة التخزينية  للصهاريج الجديدة تبلغ  حوالي 97 ألف متر مكعب .
 
يذكر أنه خلال عام 2020 تم زيادة سعات التخزين إنشاء مستودعات التخزين بالعين السخنة "شركة سونكر" لزيادة الطاقة التخزينية من السولار والبوتاجاز المستورد لتأمين احتياجات البلاد ، فضلاً عن 3 خطوط لنقل البوتاجاز والسولار باستثمارات كلية 450 مليون دولار تشمل تكلفة إنشاء الرصيف البحرى  حيث حظت بمتابعة لحظية وقيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالعديد من الجولات التفقدية الميدانية لعدد منها وناقش فيها اللجنة العليا للمشروعات البترولية التى جاء على رأس الأولويات فى تكليفها الإسراع بتنفيذ المشروعات وعدم الحيود عن الخطط الموضوعة وتذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تطرأ.

الزيت الخام

البترول الصهاريج

السعات التخزينية

مستودعات التخزين

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