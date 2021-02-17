مصادرة 8400 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 8400 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر داخل شركة بدون ترخيص بالقاهرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة بحوزته 8400 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.