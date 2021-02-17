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مصادرة 1.75 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر بالقاهرة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 12:43 م
مصادرة 1.75 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر بالقاهرة دواجن فاسدة - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 1,75 طن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر بدون ترخيص وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,75 طن "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

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