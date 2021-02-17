مستشار مفتى الجمهورية: ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن كل شىء له نظام، لذلك لابد أن ننظم النسل من أجل راحة الناس جميعا، لافتاً إلى أن تنظيم النسل جائز شرعاً.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أننا ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالأسباب لأنه من ضمن الإيمان بالله عز وجل، منوها بأنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.

وأشار المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إلى أن التيارات المتطرفة يقولون إن تنظيم النسل حراما، رغم أنهم ينظمون النسل.