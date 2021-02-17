مستشار المفتى: التيارات المتطرفة يريدون تشويه الإسلام وتحريم تنظيم النسل

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أنه يتم تدريب الأئمة وتأهيلهم فلا يخرج منهم فتوى بتحريم النسل، ولكن يبينوا أن الدين يحبذ تنظيم النسل إذا كان فيه قوة للفرد فى الدولة.

وأضاف الدكتور مجدى عاشور، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN، اليوم الأربعاء، أن التيارات المتطرفة يريدون تشويه صورة الإسلام، وتحريم تنظيم النسل، وتخريب الدولة المصرية.

وأوضح المستشار العلمى لمفتي الجمهورية أن تنظيم النسل فيه صناعة الحياة، منوها بأن الكرامة مهمة يجب الحفاظ عليها، وأن كل مؤسسة فيها قوى بشرية يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية تنظيم النسل، ويكون التناول له مضمون واحد ولكن بطرق مختلفة، لافتا إلى أنه يجب استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن أهمية تنظيم النسل، ونشرها في ربوع مصر، من أجل إزالة اللبس الموجود لدى المواطنين من قبل التيارات المتطرفة.