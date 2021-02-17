مستشار الحزب الجمهورى: فرص كبيرة لترشيح نيكى هايلى بانتخابات الرئاسة المقبلة

كتب أحمد عرفة

أكد مستشار الحزب الجمهوري أليكس كاستيلانوس، أن السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، تحظى بفرص كبيرة لترشيح الحزب لها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مستشار الحزب الجمهوري: "أعتقد أن نيكي هيلي هى الأوفر حظا، وسيكون من الصعب جدا إيقافها، وأعتقد أنه جرى التقليل من شأنها".



وتابع مستشار الحزب الجمهوري: "السياسيون في واشنطن يقولون إن حاكمة ساوث كارولينا السابقة ليست في الحقيقة مرشحة ذات وزن ثقيل، لكنني أعتقد أنها الأوفر حظا وهي الشخص الذي يصعب التغلب عليه".



وكان أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل استعداده للمشاركة في الانتخابات التمهيدية لتحسين فرص الحزب الجمهوري في استعادة السيطرة على المجلس في انتخابات 2022.



وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه ربما سيواجه حملات مضادة من الجناح المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري.



وأوضح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن حزبه عانى في الماضي من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لكنهم فشلوا في الانتخابات العامة، متابعا: "أنا شخصيا لا أهتم بأي نوع من الجمهوريين هم، وما نوع المسار الذي يعتبرون أنفسهم فيه. ما يهمني هو إمكانية انتخابهم".