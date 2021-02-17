مسئول أمنى يحذر من عنف فى مظاهرات اليوم بميانمار

كتبت – هند المغربى

أعرب توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار عن مخاوفه من وقوع أعمال عنف في البلاد على نطاق أوسع مما حدث منذ "الاستيلاء غير القانوني" على السلطة في الأول من فبراير.

وأشار الخبير الأممي إلى الدعوة لمسيرة احتجاجية في وسط مدينة يانجون، يوم الأربعاء، قد تصاحبها احتجاجات في مدن وبلدات أخرى بعد ما تردد عن بدء إجراء محاكمة سرية لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميانت.

وقال أندروز إنه تلقى تقارير تفيد بنقل جنود إلى يانغون، وأضاف أن مثل هذه التحركات للقوات في السابق كانت تسبق وقوع أعمال قتل واختفاء واعتقالات على نطاق واسع.

وأعرب المقرر الخاص عن خشيته من احتمال أن يعني هذان التطوران، المظاهرات الجماهيرية وتحركات القوات، ارتكاب الجيش لجرائم أكبر ضد شعب ميانمار.

وأطلق الخبير الأممي دعوة طارئة للحكومات والأفراد والجهات، الذين قد يتمتعون بنفوذ لدى السلطات العسكرية في ميانمار، لاستخدام هذا النفوذ لإقناعها بضرورة السماح بسير المظاهرات بدون اعتقالات أو عنف. وشدد على ضرورة الإنهاء الفوري للقمع المستمر الحريات الأساسية وحقوق الإنسان لشعب ميانمار.

كما دعا مجتمع الأعمال الدولي على وجه الخصوص إلى العمل بشكل فوري، والتأكيد على أنه سيُضطر إلى تعليق أو وقف أعماله في ميانمار إذا استمر مسار العنف.

وشدد الخبير الأممي: " على ضرورة أن يقوم جميع المتمتعين بالنفوذ، بمطالبة الجيش بممارسة ضبط النفس والامتناع عن ارتكاب مزيد من العنف والاعتقالات التعسفية.

وأضاف أن استمرار العنف ضد المظاهرات السلمية، كما يخشى، سيعني أن على قطاع الأعمال الذي يواصل العمل مع الجيش في ميانمار قبول أنه متواطئ في ارتكاب العنف.

واختتم المقرر الخاص بيانه مستشهدا بزعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة مارتن لوثر كينغ الذي قال: سيأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة