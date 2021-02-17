مسئولون فلسطينيون: أولى جرعات لقاح كورونا فى طريقها لغزة

رويترز

قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قطاع غزة سيتسلم أول شحنة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 اليوم الأربعاء بعد موافقة إسرائيل على مرور الشحنة عبر أراضيها.

وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه مليونا فلسطيني، أكثر من 53 ألف إصابة بفيروس كورونا و538 وفاة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الشحنة ستشمل جرعات تكفي لتطعيم ألف شخص.

وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة المكلفة بتطبيق سياسة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومسؤولون من وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء أن شحنة اللقاح في طريقها لحدود غزة وستدخل القطاع اليوم.