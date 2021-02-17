مركز التنمية المستدامة يستعد لتوزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف لوز بمطروح

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح حاليا سقوط أمطار بجميع مدن المحافظة التي تعتبر شريان حياة لأبناء البادية داخل الصحراء لاستخدمها في شرب الإنسان وسقى الحيوانات، بالإضافة الى أراضي المراعى الطبيعية بصحراء مطروح.

لذلك سيقوم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع شتلات الزيتون تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء دعما لمزارعي محافظة مطروح.

فقد أعلن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لبحوث الصحراء، أن مشتل إنتاج شتلات الزيتون بالمركز يستعد الى توزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى "الكمبوست والكبريت والمخصبات"، بالإضافة إلى 10 ألف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.

وقال "الأمير"، مساء اليوم الأربعاء، إن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.

من جانب آخر، أكد الدكتور وائل غيث مدير إدارة الاستشارات الفنية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن المركز يقوم حاليا باختيار عدد 200 حقل ارشادي بالتعاون مع وحدات الدعم الفني والإرشادي بمناطق عمل المركز بالتعاون مع وحدة الاستشارات الفنية وذلك لتنفيذ الممارسات الزراعية المثلي بمساحة فدان حيث ستتم تنفيذ المعاملات التسميد والري التكميلي معاملات معالجة الملوحة.