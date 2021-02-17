مرضى الجيوب الأنفية.. احذر الخروج فى العاصفة الترابية ولا تهمل البخاخات

كتبت هند عادل

تشهد البلاد منخفضا جويا شديد البرودة يصاحبه هبوب للرياح الشديدة المحملة بالأتربة، والتي تزيد من حدة أعراض التهاب الجيوب الأنفية خاصة لدى مرضى الحساسية، وهو ما يتطلب من مرضى الجيوب الأنفية الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج خشية تعرضهم لمضاعفات تؤثر على صحتهم، مع ضرورة اتباع العديد من الخطوات البسيطة لتبقيهم في مأمن من التهاب الجيوب الأنفية، وفقا لتقرير لموقع webmd.

ما هي الجيوب الأنفية؟



الجيوب الأنفية هي تجاويف مجوفة في الجمجمة ، موزعة بين وخلف العينين ، في الجبهة والخدين يتم توصيلها بالأنف من خلال أنابيب صغيرة ليست أعرض بكثير من رأس الدبوس، تقع الجيوب الأنفية داخل الخدين وحول الأنف وخلفه وتتمثل مهمتها الرئيسية في تدفئة وترطيب وتصفية الهواء في تجويف الأنف. كما أنها تساعد الناس على نطق أصوات معينة.

يمكن أن يكون انسداد الجيوب الأنفية ناتجًا عن الحساسية غير المعالجة أو نزلات البرد أو الزوائد اللحمية (زوائد على بطانة الجيوب الأنفية) وغالبًا ما تسبب ألمًا في الوجه كما تخلق الجيوب الأنفية بيئة مواتية للنمو المفرط للبكتيريا.

نزلات البرد والحساسية هي عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية



التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب في الجيوب الأنفية ، وينتج عادةً عن عدوى بكتيرية بعد عدوى فيروسية مثل نزلات البرد تشمل عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الحساسية غير المعالجة وتشريح الأنف المعوج والتدخين والأورام الحميدة الأنفية والإفراط في استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان.

هناك نوعان من التهاب الجيوب الأنفية:



يمكن أن يستمر التهاب الجيوب الأنفية الحاد لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع ، وينتج عن عدوى بكتيرية في معظم الحالات. يحدث هذا عادة كمضاعفات ثانوية لعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد ، أو نتيجة الحساسية غير المعالجة.

يمكن أن يستمر التهاب الجيوب الأنفية المزمن لأكثر من ثلاثة أسابيع. قد يحدث هذا بسبب عدوى بكتيرية ، أو في كثير من الأحيان ، هو اضطراب التهابي مزمن يشبه الربو القصبي. يمكن أن يستمر التهاب الجيوب الأنفية المزمن لأشهر أو سنوات إذا لم يتم علاجه. قد تؤدي الحساسية أو المشاكل الهيكلية أو مشاكل الجهاز المناعي إلى التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

علامات وأعراض التهاب الجيوب الأنفية



تختلف علامات وأعراض التهاب الجيوب الأنفية تبعًا لشدة الالتهاب والجيوب الأنفية المصابة. أعراض وعلامات التهاب الجيوب الأنفية هي:

مخاط سميك أو أخضر أو ​​أصفر اللون من الأنف أو أسفل الحلق.

فقدان حاسة الشم أو التذوق.

رائحة الفم الكريهة أو طعم كريه في الفم.

التهاب الحلق أو السعال.

التعب.

درجة الحرارة أو الرعشات (الحمى).

احتقان الوجه والألم.

صداع الراس.

وجع أسنان.

الشعور بالضغط يسوء عند الانحناء للأمام.

توقف التنفس أثناء النوم.

بعد التنقيط الأنفي.

كيف تعتبر الحساسية عامل خطر للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية؟



يمكن أن تسبب الحساسية التهابًا مزمنًا في بطانة الجيوب الأنفية والمخاط يمنع هذا الالتهاب التصفية المعتادة للبكتيريا من تجويف الجيوب الأنفية ، مما يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية الجرثومي الثانوي. إذا كانت نتيجة اختبار الحساسية إيجابية ، يمكن لطبيبك أن ينصحك بالإجراءات المناسبة و / أو يصف الأدوية للسيطرة عليها ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.

المهيجات البيئية تزيد من الأعراض



يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجيوب الأنفية والحساسية تجنب المهيجات البيئية مثل التبغ والدخان والروائح، والتي قد تزيد الأعراض سوءًا

نصائح لمرضى الجيوب الانفية لتجنب اثار العاصفة الترابية



استنشاق البخار استخدم وعاء من الماء الساخن مع منشفة فوق رأسك سيساعد ذلك على ترقيق المخاط وتسهيل تصريفه

سيساعد الري بالماء المالح للأنف باستخدام البخاخات في تصريف الأنف.

يجب وصف المضادات الحيوية إذا استمرت الأعراض.

عدم الخروج من المنزل.

ارتداء الكمامه في حاله الاضطرار الى الخروج.