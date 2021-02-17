مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسافر إلى إيران السبت المقبل

رويترز

قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسى سيسافر لطهران يوم السبت المقبل لبحث "سبل مواصلة التعاون".

أكدت إيران أنها لا تنوى طرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق رصدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية حالة الفقر التى يعانى منها الإيرانيون فى ظل تداعيات العقوبات الأمريكية وأزمة وباء كورونا، اللاتين ألحقتا أضرارا كبيرة بالاقتصاد وأديا إلى ارتفاع كبير لمعدل التضخم.

وقالت الصحيفة إن الملايين من الإيرانيين قد سقطوا بين براثن الفقر المدقع خلال العام الماضى، مما زاد الضغط على النظام فى عام الانتخابات الإيرانية من أجل إعادة استئناف المحادثات حول الاتفاق النووى مع الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن.