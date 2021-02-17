اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسافر إلى إيران السبت المقبل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:54 م
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسافر إلى إيران السبت المقبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسى سيسافر لطهران يوم السبت المقبل لبحث "سبل مواصلة التعاون".

أكدت إيران أنها لا تنوى طرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق رصدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية حالة الفقر التى يعانى منها الإيرانيون فى ظل تداعيات العقوبات الأمريكية وأزمة وباء كورونا، اللاتين ألحقتا أضرارا كبيرة بالاقتصاد وأديا إلى ارتفاع كبير لمعدل التضخم.

وقالت الصحيفة إن الملايين من الإيرانيين قد سقطوا بين براثن الفقر المدقع خلال العام الماضى، مما زاد الضغط على النظام فى عام الانتخابات الإيرانية من أجل إعادة استئناف المحادثات حول الاتفاق النووى مع الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن.

 


إيران

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رافائيل ماريانو جروسى

الحكومة الإيرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران تؤكد عدم نيتها طرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الإثنين، 25 يناير 2021 07:59 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفتشونا يراقبون الأنشطة بمنشأة فوردو الإيرانية

الإثنين، 04 يناير 2021 01:26 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن يربح أحد من وقف عمليات التفتيش فى إيران

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:46 م

مخاوف من تصعيد إيرانى- إسرائيلى بعد اغتيال العالم محسن فخرى زادة.. تل أبيب تعلن حالة التأهب فى سفاراتها تزامنا مع تهديدات إيرانية بالانتقام.. وطهران تشدد القيود على مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

السبت، 28 نوفمبر 2020 05:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة